Im Mai und Juni gehen Necrophagia gemeinsam mit I Am Morbid auf Tour. Alle Konzerte findet ihr direkt hier:

NECROPHAGIA

+I AM MORBID

29 May 17 Bielsko-Biala (PL) Rudeboy

30 May 17 Kosice (SK) Collosseum

31 May 17 Budapest (HU) Dürer Kert

01 Jun 17 Ljubljana (SI) Orto Bar

02 Jun 17 Venezia (IT) Revolver

03 Jun 17 Lyss (CH) Kulturfabrik

06 Jun 17 München (DE) Feierwerk

07 Jun 17 Erfurt (DE) From Hell

08 Jun 17 Flensburg (DE) Roxy

09 Jun 17 Den Haag (NL) Paard van Troje

10 Jun 17 Tilburg (NL) O13

11 Jun 17 Leipzig (DE) Helvete

12 Jun 17 Oberhausen (DE) Hellraiser

Die Tracklist zu ‚WhiteWorm Cathedral‚ liest sich wie folgt:

1. Reborn through Black Mass

2. Вий

3. Angel Blake

4. Warlock Messiah

5. Fear the Priest

6. Elder Things

7. Coffins

8. Hexen Nacht

9. Rat Witch

10. March of the Deathcorps(e)

11. Silentium vel Mortis

12. The Dead Among Us

13. WhiteWorm Cathedral

Line-up

Killjoy DeSade: vocals

Abigail Lee Nero: guitar

Scrimm: guitar

Damien Mathews: bass

Shawn Slusarek: drums

www.facebook.com/NecrophagiaOfficial/

Style: Horror Metal

Quelle: www.season-of-mist.com

Kommentare

Kommentare