NECROWRETCH stellen den Song Curse of Blasphemy vom kommenden Werk ‚Satanic Slavery‚ vor, welches am 14.04.2017 über Season Of Mist veröffentlicht wird.

Direkt hier könnt ihr den Song Curse of Blasphemy ansehen:

https://www.youtube.com/watch?v=-W30Po8r1_A

Track-list

1. Sprawl of Sin

2. Tredeciman Blackfire

3. Satanic Slavery

4. Evil Names

5. Hellspawn Pyre

6. Bestial Rites

7. Curse of Blasphemy

8. Verses from the Depths

Quelle: www.season-of-mist.com

