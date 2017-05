Fangen wir an mit den wunderbaren SHVPES, die ihre vergangene Tour mit Trivium in dem Video zu „False Teeth“ festhalten:

Mit DARKE COMPLEX kommt der Nu Metal zurück. „One Of Us“ ist auf ihrem aktuellen Album „Point Oblivion“ zu finden:

und als letztes haben auch die Cinematic Rocker von STARSET ein neues Video veröffentlicht. Der Song „Telepathic“ ist auf ihrem aktuellen Album „Vessels“ zu finden:

