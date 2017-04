Was soll man zu NICK OLIVERI noch großartig erzählen? Seine Boxenstopps umfassen Großtaten wie KYUSS, QUEENS OF THE STONE AGE und THE DWARVES. Bei seiner Kapelle MONDO GENERATOR gaben sich Major-Player von Dave Grohl bis Happy Tom die Klinke in die Hand. Mit „N.O. Hits At All – Volume 2“ erscheint nun der – logo – zweite Teil einer Sammlung von Tracks der letzten 25 Jahre, bei denen Nick u.a. hinterm Mikro stand.

Diesmal gibt´s folgende Vollbedienung:

– ´We Only Came To Get High´ von und mit den DWARVES (Nick an Bass und Mikro)

– ´Nothing At All´ von und mit ROYALE DAEMONS (Nick an Bass und Mikro)

– ´Back To Dungaree High´ von TURBONEGRO (Q.O.T.S.A, Nick an Bass und Mikro)

– ´Wastoid´ von und mit THE YOU KNOW WHO (Nick am Mikro)

– ´John Lawman / Green Machine´ von ROKY ERICKSON / KYUSS (Nick an Gitarre und Mikro)

– ´In The Butt´ von und mit LIGHTNIN´ WOODCOCK (Nick am Mikro)

