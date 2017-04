Night Demon gehen in nicht einmal mehr zwei Wochen auf Tour und haben trotzdem die Konzert noch ausgeweitet alle neuen Gigs haben wir für euch fett markiert.

Live 2017:

21.04.D-Oberhausen – Helvete (with Angel Witch)

29.04.D-Lauda/Königshofen – Keep It True Festival

30.04.D-Leipzig – Hellraiser

01.05.CH-Zürich – Ebrietas

03.05.CH-Aarau – Kiff

11.05.D-Karlsruhe – Alte Hackerei

12.05.D-Saalfeld – Klubhaus

13.05.D-Oberndorf am Lech – Metalheadz Open Air

14.05.CH-Chur – Pallazo Beat Club

16.05.D-München – Backstage

17.05.A-Wien – Escape Metal Corner

18.05.CH-Amriswil – Stage 8580

19.05.D-Etzenrot – Soundcheck One

20.05.A-Dornbirn – Schlachthaus

29.05.D-Hamburg – Hafenklang

03.06.D-Berlin – Cortina

04.06.D-Gelsenkirchen – Rock Hard Festival

22.07.D-Crispendorf – Chaos Descends Festival

27.07.D-Brande/Hörnerkirchen – Headbanger’s Open Air

10.08.D-Schlotheim – PartySan Open Air

Quelle: www.oktoberpromotion.com

Kommentare

Kommentare