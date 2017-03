Selten war die NWoBHM seit 1981 so authentisch wie auf dem neuen Album von Night Demon.

Live 2017:

21.04.Oberhausen – Helvete (mit Angel Witch)

29.04.Lauda/Königshofen – Keep It True Festival

30.04.Leipzig – Hellraiser

01.05.CH-Zürich – Ebrietas

03.05.CH-Aarau – Kiff

11.05.Karlsruhe – Alte Hackerei

13.05.Oberndorf am Lech – Metalheadz Open Air

14.05.CH-Chur – Pallazo Beat Club

16.05.München – Backstage

17.05.A-Wien – Escape Metal Corner

19.05.Etzenrot – Soundcheck One

20.05.A-Dornbirn – Schlachthaus

03.06.Berlin – Cortina

04.06.Gelsenkirchen – Rock Hard Festival

22.07.D-Crispendorf – Chaos Descends Festival

27.07.Brande/Hörnerkirchen – Headbanger’s Open Air

10.08.Schlotheim – PartySan Open Air

„Darkness Remains“ erscheint am 21. April 2017 europaweit über SPV/Steamhammer als CD Digipack, LP Version in dunklelgrünem Vinyl, Download (mit Bonus Tracks) und Stream.

Tracklisting:

1-WELCOME TO THE NIGHT 3:51

2-HALLOWED GROUND 3:53

3-MAIDEN HELL 2:43

4-STRANGER IN THE ROOM 4:09

5-LIFE ON THE RUN 3:34

6-DAWN RIDER 3:22

7-BLACK WIDOW 3:26

8-ON YOUR OWN 3:27

9-FLIGHT OF THE MANTICORE (Instrumental) 4:06

10-DARKNESS REMAINS 5:31

11-WE WILL ROCK YOU (Queen Cover Version) 2:58 – digitaler Bonus Track

12-TURN UP THE NIGHT (Black Sabbath Cover Version) 3:24 – digitaler Bonus Track

Quelle: www.oktoberpromotion.com

