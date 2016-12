Nightmare: Neue Tourdaten in 2017

Nach dem Release heißt vor der Tour – Nightmare haben ihr neues Album „Dead Sun“ am 25. November veröffentlicht und begeben sich im April und Mai 2017 gemeinsam mit CIVIL WAR auf die „ROAD TO VICTORY TOUR„.

NIGHTMARE

CIVIL WAR

+ Guest

28.04.2017 LEIDEN (Netherlands), Gebr. De Nobel

29.04 EINDHOVEN (Netherlands), Effenaar

30.04 KORTRIJK (Belgium), De Kreun

01.05 METZ (France), Guelard Plus

02.05 PRATTELN (Switzerland), Z7

03.05 MILANO (Italy), Circolo Colony

04.05 MUNICH (Germany), Backstage

05.05 NÜRNBERG (Germany), Der Cult

06.05 WEINHEIM (Germany), Cafe Zentral

07.05 HAMBURG (Germany), Bahnhof Pauli

Presented by: Rock Hard, Lords Of Metal, Metallian, Rock Tribune, metal.de, HARD FORCE and Radio Metal.

Quelle: www.afm-records.de

