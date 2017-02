Nile: Kündigen neues Bandmitglied an und US-Tour startet heute am 14. Februar

Die Death Metal-Ägyptologen NILE haben kürzlich ihre US-Tour zum Album »What Should Not Be Unearthed« angekündigt. Der Startschuss fällt schon heute, am 14. Februar 2017, und wird die Band zusammen mit den legendären New Jersey-Thrasher OVERKILL durch 24 Städte in ganz Amerika führen. Außerdem möchte die Band heute verkünden, dass Bandmitglied Dallas Toler-Wades die Band verlassen wird, um sich seinen eigenen musikalischen Plänen widmen zu können.

Diese Tour wird deshalb die erste für NILE’s neuestes Mitglied, den Gitarristen und Sänger Brian Kingsland sein. Und auch nach dieser Tour wird es keine Verschnaufpause für die Band und ihre Fans geben, denn sie werden schon im Sommer nach Europa zurück kehren um einige Festivalshows zu spielen, gefolgt von einer WSNBU Latein Amerika-Tour. NILE arbeiten außerdem bereits an Songs für ihr nächstes Album, das Ende des Jahres aufgenommen und Anfang 2018 veröffentlicht werden soll! Mehr Info zum neuen Album gibt es in Kürze!

NILE Gründungsmitglied Karl Sanders kommentiert: „Ich möchte mich hiermit noch einmal persönlich bei Dallas Toler-Wade für die vielen Jahre mit unserer Band bedanken und ihm für seine Musik alles Gute wünschen. Wir alle sind sehr glücklich darüber, mit Brian zusammen arbeiten zu können. Er ist nicht nur ein wirklich talentierter Extreme Metal Gitarrenschredder, sondern besitzt auch noch eine unglaublich brutale Metalstimme mit einer vielseitigen und großen Bandbreite. Er ist ein ehrlicher, bodenständiger, ehrgeiziger und motivierter Mann, der damit zu einem wiedererwachenden Teamwork innerhalb von NILE beitragen konnte. Mit Brian an der Gitarre und dem Gesang schafft NILE es, mehr zu den alten Zeiten der Band zurück zu kehren – zu der klassischen NILE Ära, in der wir noch eine sehr starke Gemeinschaft von dreifacher Stimmgewalt gebildet haben. Die Stimmung der letzten 3 Monate in unserem Proberaum war durchweg konzentriert und entspannt; mit 4 positiven, energiegeladenen und hart arbeitenden Leuten, die alle auf der selben Metalebene stehen. Wir können es kaum erwarten, den Metalfans die Ergebnisse unserer neuen Zusammenarbeit zu präsentieren! Durch den Zuwachs von Brian und dem Bassisten und Sänger Brad Parris vor zwei Jahren wird dieses neue Line-Up alles zerstören! Ernsthaft, das letzte Mal als ich ein NILE Line-Up für so stark gehalten habe, wie es jetzt ist, war als George Kollias zur Band hinzugestoßen war!“

Drummer George Kollias kommentiert: „Ich möchte Dallas für alles danken, das er in all den Jahren für NILE getan hat. Es war eine tolle Zeit und ich wünsche ihm für die Zukunft und seine Projekte nur das Beste! Weiterhin möchte ich ein fettes ‚Willkommen bei NILE‚ an Brian Kingsland aussprechen! Brian ist ein unfassbar guter Gitarrist und Sänger und hat neuen frischen Wind in die Band gebracht. Wir freuen uns schon jetzt sehr darauf, endlich wieder die Bühnen zu entern um euch den besten Metal, den ihr je gehört habt, zu präsentieren! See you all on the road!“

“Wir alle von NILE sind schon jetzt sehr gespannt auf die kommende USA-Tour mit OVERKILL. Diese Tour wird ‚Metal as fuck‚ werden!“, führt NILE Mastermind Karl Sanders fort.

OVERKILL werden auf der Tour ihr neues Album »The Grinding Wheel« präsentieren, das am 10. Februar via Nuclear Blast veröffentlicht wurde.

Quelle: www.nuclearblast.de

