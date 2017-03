Eine verlorene Seele auf der Suche nach Licht und Orientierung. Ein Mann kämpft in einer düsteren Höhle verzweifelt mit einer einzelnen Fackel gegen Finsternis und dunkle Geister. Es ist beinahe unmöglich, das neue Video zum Song “Shadows” von NORDs kommendem Album “Play Restart” nicht als Art-Rock-Metapher der modernen Gesellschaft zu sehen. Nach dem eindringlich emotionalen “So Alive” zeigen Lyrics und Video zur zweiten Single eine deutlich dunklere Seite des Debütalbums der Kroaten, die im Video selbst mit gespenstischer Gesichtsbemalung auftreten.

Das mantraartig wiederkehrende „Let them burn In Flames“ hat für Sänger Mihael Prosen eine ganz besondere Bedeutung: “Es spricht all jene an, die nicht als Teil dieser Welt akzeptiert werden, weil sie eine andere Lebensweise und einen anderen Glauben haben.”

Dem jungen Filmemacher David Šegić gelingt es mit seinem Video, die geheimnisvoll dunkle Atmosphäre und ganze Tiefe des Songs einzufangen und auf beeindruckende Weise den Kampf des Individuums gegen die scheinbar übermächtige Dunkelheit zu visualisieren, in deren Angesicht es verzweifelt versucht, seine Seele zu retten. Prosen betont bei allem scheinbaren Pessimismus aber vor allem auch die Botschaft der Hoffnung in dem insgesamt durchweg düsteren Song: “Textzeilen wie ‘Embrace me for who I am’ und ‘Put a stop to this hate’ könnten problemlos laut und stolz bei Konzerten von NORD herausgeschrien werden – von all denen, die die Hoffnung auf ein besseres Morgen noch nicht aufgegeben haben. Bevor wir alle von den Schatten verschlungen werden …”.

“Shadows” ist die zweite Single von NORDs am 21. April via Geenger Records erscheinendem Debütalbum “Play Restart”. Die Tracklist liest sich wie folgt:

1. Lo-Hi

2. Running Man

3. Play Restart

4. Shadows

5. So Alive

6. Mexico

7. Killing Me, Killing You

8. Remake

