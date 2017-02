Am 10. März erscheint NOVA COLLECTIVEs (mit Mitgliedern von Between the Buried and Me, Haken, Trioscapes, Cynic) Debüt ‚The Further Side‚, via Metal Blade Records. NOVA COLLECTIVEs Musik ist eine Fusion aus Progressive Rock mit World Music, Jazz und Elementen der Klassik, etwas komplett Neues und ein Hörgenuss für Fans dieser Genres. Einen Vorgeschmack von ‚The Further Side‚, die erste Single ‚Dancing Machines‘, erhaltet ihr auf metalblade.com/novacollective, wo ihr die Platte auch in diesen Formaten vorbestellen dürft:

–CD

–schwarze 180g LP

–transparente Red Marble LP (limitiert auf 200 Einheiten!)

*digitale Optionen ebenfalls verfügbar!

NOVA COLLECTIVE begannen 2014, als sich Bassist Dan Briggs (Between the Buried and Me, Trioscapes) und Gitarrist Richard Henshall (Haken) per Mail über Musik austauschten; bald hatten sie ein paar Demos und vollständig ausgearbeitete Arrangements parat. Drummer Matt Lynch (Trioscapes, Cynic) und Keyboarder Pete Jones (ex-Haken) stießen kurze Zeit später hinzu, und das Album ‚The Further Side‚ wur fertig komponiert, was auf beiden Seiten des Atlantik geschah. Briggs und Lynch in den Staaten, Henshall und Jones in England. Sie sandten sich gegenseitig Dateien zu, ehe sie 2015 zusammenkamen, um mit Tontechniker Jamie King (Between the Buried and Me, The Contortionist) aufzunehmen. Beim Hören der von Rich Mouser (Neal Morse, Transatlantic) gemasterten Scheibe wird schnell klar, dass The Further Side eine Herzensangelegenheit für alle Beteiligten ist, denn ihre Begeisterung hört man in jeder Note.

NOVA COLLECTIVE sind:

Dan Briggs – Bass

Matt Lynch – Drums

Pete Jones – Keyboards

Richard Henshall – Gitarre

