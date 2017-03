Nachdemmit ihrem ersten Videovor VÖ ihres Debütalbumsschon für viel Aufmerksamkeit gesorgt haben (aktuell über 78.000 Views bei youtube), gibt es nun mit demdas nächste Brett vorab!

Video Premiere zum Titelsong “Koma“: https://youtu.be/YH6MIBKTFrA



Fette Gitarrenriffs und krasse Drums treffen auf eine Frontsängerin die beim ersten Hören von einem anderen Stern erscheint. Growl und Scream a la Maria Brink von In This Moment wechseln souverän mit hartem Rockgesang oder gefühlvollsten ruhigen Tönen. Es scheint nichts zu geben was Sängerin Elli Berlin nicht mag oder kann.