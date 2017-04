Time For Metal und Century Media Records bedanken sich bei allen Teilnehmern der diesjährigen Time For Metal Osterverlosung. In diesem Zuge geben wir direkt hier die vier Gewinner bekannt die in wenigen Tagen Post erhalten werden.

Die Gewinner:

K-Freitag: Maik aus Hatten

Ostersamstag: Petra aus Nürnberg

Ostersonntag: Isa aus Unterschleissheim

Ostermontag: Steffen aus Berlin

