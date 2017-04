Zwei feste Termine gibt es bei Time For Metal wo in jedem Jahr kräftig gewonnen werden kann. Neben unserem Adventskalender geht auch unsere Osterverlosung in die bereits sechste Runde. Wie schon 2015, konnten wir dafür in diesem Jahr Century Media Records gewinnen. Ab K-Freitag geht bis Ostermontag an jedem Tag ein Paket auf die Reise und soll natürlich einen von euch glücklich machen.

Wir bedanken uns für die erneute Unterstützung bei Century Media Records und natürlich bei euch, unseren treuen Lesern, die uns seit der Gründung von Time For Metal 2011 begleiten!

Kommentare

