Mit OVERSENSE betritt am 12. Mai eine der größten Melodic Metal Hoffnungen mit ihrem Debütalbum „The Storyteller“ die internationale Bühne. Mehr Abwechslung und Variantenreichtum auf einem Album dieses Genres geht nicht. Produziert in Zusammenarbeit mit Olaf Reitmeier (Avantasia, Kamelot, Epica) und Miro Rodenberg (Edguy, Brainstorm, Rhapsody Of Fire) spielen OVERSENSE auf ihrer ersten Veröffentlichung über Dr. Music Records groß auf! Mit „The Storyteller“ liefert die unterfränkische Band großes Kino, das begeistert. Nicht nur für Fans von Bands wie Edguy, Orden Ogan oder Brainstorm ein absoluter Pflichtkauf!

Bereits kurz nach ihrer Debüt-EP „Dreamcatcher“ begannen OVERSENSE ihre neue Platte „The Storyteller“ in Angriff zu nehmen. In Zusammenarbeit mit den bereits erwähnten Tonmeistern des Gate Studios begann in Wolfsburg die Kreation eines absoluten Meisterwerks des melodischen Metals. Mit einer extra Ladung harter Riffs und drückenden Drums, sowie einigen Stilexperimenten gelingt es OVERSENSE den Hörer dauerhaft bei Laune zu halten. Auch live hat die junge Band schon für Aufmerksamkeit in der Szene gesorgt. Ihr Auftritt beim Out & Loud Festival 2016 mit Bands wie Powerwolf, Kreator oder Sonata Arctica war sicher das bedeutendste Highlight bisher. Doch zurück zu „The Storyteller“, auf dem sich sogar Sascha Paeth, Starproduzent und Gitarrist von Avantasia, mit einem Solo im Song „Wild Hunt“ verewigt hat. Abwechslungsreichtum ist sicher die wichtigste Tugend des Albums. Seien es Akustik-Parts, Pianoklänge oder das volle Melodic Metal Brett, die Süddeutschen limitieren sich nicht. Mit „Big Bang“ enthält das Album sogar einen waschechten Rock ’n‘ Roll Song als Bonus. Einen ersten audiovisuellen Anheizer zum neuen Album gibt es mit dem Musikvideo zu „Mr. Mackie’s Chase For Love“ am 03.05.2017. Bis dahin empfehlen wir den Besuch des YouTube-Kanals, wo es einige Clips wie u.a. das Video zu „Sleepless Nights“ von der „Dreamcatcher“ EP als auch einiges an Live-Footage zu betrachten gibt!

Ein erster Blick auf die Trackliste von „The Storyteller“ verrät wie sich die einzelnen zwölf Geschichten zu einem musikalischem Konzept zusammenfügen:

Forgotten Tales Wild Hunt Mr. Mackie’s Chase For Love Purgatory Sally We’re Gonna Bring You Thunder Phobia Last Goodbye The Heart Begins To Shiver When The Undead Rise Through The Panther’s Eyes Bonus Track: Big Bang

Quelle: drmusicpromotion

Kommentare

Kommentare