Die schwedische Death ’n‘ Roll Höllenmaschine JESUS CHRÜSLER SUPERCAR erweitert ihr Line-Up um einen zweiten Gitarristen, um in Zukunft mit noch mehr Wucht über die internationalen Club- und Festivalbühnen zu fegen. Neu dabei ist kein geringerer als der frühere Refused-Gitarrist Pär Jaktholm! Seine Feuertaufe feiert er bereits diesen Samstag bei der Show im William’s Pub in Uppsala, Schweden.

Mit ein wenig Glück geht es in Kürze auch nach Südfrankreich, denn die Stockholmer sind von der hochkarätigen Jury des Midem Artist Accelerator 2017 als einzige Hard ’n‘ Heavy Band unter die Top 45 besten neuen internationalen Talente gewählt worden. Am Ende werden zwölf dieser Bands auf der Showcase-Bühne des wichtigsten Treffen der internationalen Musikindustrie in Europa auftreten. Daher gilt es nun Daumen drücken und die MAA Playlist bei YouTube zu besuchen!

