Die schwedische Metal-Macht PAIN um Multi-Instrumentalist und Produzent Peter Tägtgren (HYPOCRISY, LINDEMANN) kündigt die Fortsetzung ihrer erfolgreichen „Coming Home Tour“ diesen April an.

Peter sagt dazu:

„Great to be back soon on the road again! More tour dates will follow for 2017

See u soon!“

Vor wenigen Wochen veröffentlichte die Band einen neuen Videoclip zu dem Titelsong ihres aktuellen Longplayers „Coming Home„. Der Clip enthält u.a. Filmaufnahmen ihrer vergangenen Europatournee, produziert von Zoran Bihac. „Er begleitete uns auf einigen Konzerten, filmte uns und hielt einige großartige Bilder fest – geniest es“, berichtet Peter Tägtgren.

„Coming Home Tour Part II“

PAIN

+ Guests

14.04. PL Gdansk – B90

15.04. PL Warsaw – Progresja

16.04. LT Vilnius – Loftas

17.04. EST Tallinn – Rockclub Tapper

18.04. LV Riga – Melna Piektdiena

19.04. BY Minsk – Place Of Sports

20.04. UA Kiev – Club Sentrum

22.04. RO Bucharest – Quantic Pub

23.04. BG Sofia – Mixtape 5

24.04. SRB Belgrade – Dom Omladine

25.04. H Budapest – Barba Negra

26.04. SK Kosice – Colosseum

27.04. A Graz – Explosiv

28.04. A Salzburg – Rockhouse

29.04. CH Zurich – Dynamo

30.04. D Cologne – Essigfabrik

Bestellt »Coming Home« hier: http://nblast.de/ PainComingHomeNB

Digital hier: http://nblast.de/PainDownloads

