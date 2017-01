Freunde, Partner & Kollaborateure - United We Stand Strong -

...In flesh, in spirit eternal one love, one truth, one destiny...Zitat: Songtext Times Of Grace - Strength In Numbers

Der Musiksektor und die Unterhaltungsindustrie gehören wohl zu den schwierigsten Geschäftsfeldern, die das moderne Bild der Wirtschaft zu bieten hat. Zum einen wird es in der heutigen Zeit immer leichter, sich selbst für ein kleines Budget musikalisch zu verwirklichen, jedoch kommt man heute nur noch schwer weiter, wenn man alles auf eigenen Beinen aufstellen will. Bei einem Online Magazin und Radio ist das nicht anders als bei einer Band, einem Unternehmen und auch bei Privatpersonen – man ist nur so groß, wie die Freunde, die einem zur Seite stehen.Um unserenund unterstützendenzu zeigen, dass wir stolz darauf sind, mit ihnen zusammenarbeiten zu dürfen, haben wir diese hier auf unserer Partnerseite zusammengetragen. Natürlich alphabetisch sortiert, denn wir setzen keine Band, kein Label und auch keine Veranstaltung vor die andere. Denn ohne jeden Einzelnen, egal wie groß oder klein er/sie ist, wären wir nicht das, was wir heute sind – wir sagen ganz ehrlich: Vielen lieben Dank für die zum Teil bereits langjährige Zusammenarbeit!