Unser Spitzentitel ist ein rundum mitreißender Thriller : Peter Beck, Europas Antwort auf John Grisham.

Peter Beck studierte Psychologie, Wirtschaft und Philosophie, promovierte in Psychologie und machte einen MBA in England. Er trägt im Judo den schwarzen Gürtel, war in der Geschäftsleitung eines Großunternehmens und in mehreren Aufsichtsräten. Heute leitet er seine eigene Firma und schreibt an der Thriller Reihe mit Tom Winter.