Seit heute ist die neue PETTER CARLSEN Single „Tynnslitt“ erhältlich. „Tynnslitt“ ist einer der Vorboten des neuen Albums „Glimt“, das am 31.03. erscheint.

Das sagt Petter über „Tynnslitt“:

„Dieser Song wurde von einer sehr traurigen Geschichte inspiriert, als ich in einem Flugzeug war und gerade Norwegen verlassen wollte. Eine Familie aus Afrika wurde offensichtlich aus meinem Land ausgewiesen und die Trauer stand wie dicker Nebel in diesem Flugzeug. Diese Situation machte einen verheerenden Eindruck auf mich. Die Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit der Mutter und ihrer beiden kleinen Kinder zu sehen und zu spüren. In ein Land zurück zu kehren, in dem es ein Leben ohne Sicherheit gibt.“

Hier ist das gute Stück zu hören:

https://soundcloud.com/pettercarlsen/tynnslitt/s-nq7Q3

Quelle: www.angermanagement.cc

