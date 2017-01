Am 10.03. werden PH, ehemals bekannt als Mr. Peter Hayden, ihr neues Album „Eternal Hayden“ via Svart Records veröffentlichen.

„This album is all about letting go and achieving, reaching something more after giving up everything,“ kommentiert die Band. „It is a guide to spiritual growth, ascension, and overall progression towards freedom. At the same time, it is a pre-written vision coming true aptly depicting our journey as a band and a spiritual entity.“

Der erste Track „Reach“ den ihr hier anhören könnt, macht deutlich das die Band mit ihrer Beschreibung wo die Reise hingeht den Nagel auf den Kopf getroffen hat:

Eternal Hayden ist nicht nur der Höhepunkt ihrer bisherigen Discography sondern auch die Rückkehr von einer Reise durch eine Trilogie von Alben die die tiefen des Verstands, der Zeit und Dimensionen erkunden und endlich enthüllen um was es eigentlich geht. Dieses Album umfasst alles was die Band in der Vergangenheit gemacht hat und ein guter Ausblick in die Zukunft. Es ist also genauso eine Rückkehr zu einer Zeit vor der Trilogie als auch ein frischer Start – Die Zukunft und die Vergangenheit.“The trilogy started as an experiment, but became an experience as we were caught within it,“ erklären sie. „In the end, it also become a guide for others to go through the same journey and to gain what we have gained. And only after reaching the archdimension were we able to write and perform this album. Also being born again, we felt obligated to simplify our name from ‚Mr. Peter Hayden‚ to the PH monogram, which we have used as our insignia for over 15 years already.“

– ETERNAL HAYDEN –

SVART / Cargo

VÖ: 10.03.2017

PH: Eternal Hayden (Official Teaser)

Quelle: www.oktoberpromotion.com

Kommentare

Kommentare