21.04. Wien (AT), Fluc22.04. Karlsruhe, Dudefest29.04. Köln, Stereo Wonderland30.04. Berlin, Desertfest01.05. Leipzig, UT Connewitz

Pontiak

Was haben Bierbrauen und Musik miteinander gemein? Diese Frage haben sich auchgestellt. Denn neben der Arbeit an ihrem neuen Longplayer haben die drei-Brüderundauch eine Brauerei auf ihrer Farm im Herzen der Blue Ridge Mountains eröffnet. Das neue Albumerscheint am 24.03. viaDie Brauerei trägt den Namenund die Band kommt im April auf Europatour.

Während das 2014er Album „Innocence“ mit einer knappen halben Stunde recht kompakt ausfiel, merkt man auf „Dialectic of Ignorance“ gleich, dass man es hier mit einem ganz anderen Biest zu tun hat. Das mittlerweile siebte Album der 2005 gegründeten Band Pontiak nimmt sich ausgiebig Zeit und präsentiert dem Hörer auf über 46 Minuten einen ausgewogenen Mix aus Psychedelic-, Southern-, Stoner- und Alternative Rock und groovt sich so mit lockerer Coolness durch die acht Tracks. Komplett ohne Hektik und Eile. Bereits der Opener „Easy Does it“ überzeugt mit einer Spiellänge oberhalb der acht Minutenmarke und zeigt an, wohin die Reise geht. Die Songs sind kräftig und benötigen Zeit und den nötigen Raum, um sich vollends in Arrangement und Wirkung entfalten zu können. Das Resultat ist ein entschleunigter Sound, welcher ebenso knarzend wie sphärisch überzeugt und mit viel Liebe zum Akzent aufwartet.

Ob letztendlich auch der kreative Prozess des Bierbrauens Auswirkungen auf das Songwriting hatte, erklärt Gitarrist und Lead-Sänger Van wie folgt: “There’s a definite dovetail between brewing and music,… Both are creative processes that are full of immediate possibility … it’s on you as the creator to decide which path you want to take.”