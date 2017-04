Die US Band Power Theory haben ein neues Video zur Single Brace For Impact veröffentlicht. Aufgenommen wurde das Video auf dem Rock On! Festival am 04. September 2016 in Budapest, Ungarn.

Line-Up:

Jeff Rose – vocals

Robert „BB“ Ballinger – guitars

Krisztián Lovrek – guitars

Alan D’Angelo – bass

Márton Veress – drums

Videography by Hajdú Armand

Produced, Recorded & Mixed by Carlos Alvarez at Dirty Viking Audio

Mastered by Brett Caldas-Lima at Tower Studio

