Das US-Power-Trio PRONG kündigt 2017er “Zero Days” Europa-Sommer-Tourdaten an. Mit dabei einige der besten Festivals und eine Anzahl eigener Headline-Shows! Neues Studioalbum „ZERO DAYS“ im Sommer 2017 über Steamhammer/SPV!

PRONG-Gründer Tommy Victor: “Europa ist ein spezieller Platz für PRONG und 2017 scheint ein weiteres Tour-Jahr für die Geschichtsbücher zu werden! Viele coole Festivals und super Clubs auf dem Tourplan und wir bringen sogar schon wieder neue Musik mit! Wir freuen uns total!“

PRONG kündigen weiterhin die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums „ZERO DAYS“ für den Sommer 2017 via Steamhammer/SPV an. Mehr Details dazu folgen in den nächsten Wochen.

PRONG verbrachten den Oktober und November 2016 in Europa mit Obituary, Exodus und King Parrot als Teil der „Battle Of The Bays“-Tour. Im April/May 2017 werden sie mit Testament und Sepultura die USA beackern. Die Welttour zum letzten Album „X – No Absolutes“ zählt zu dem umfangreichsten und erfolgreichsten in der langen Karriere der Band.

PRONG

“Zero Days – Tour 2017”

Präsentiert von: Rock Hard Magazine, Slam Magazine, Ox Fanzine

13.07.Hamburg – Hafenklang

14.07.Münster – Sputnikhalle

26.07.München – Free&Easy Festival

27.07.Stuttgart – Keller Klub

28.07.Weinheim – Cafe Central

29.07.Essen – Nord Open Air

30.07.Siegen – Vortex

02.08.Potsdam – Waschhaus

04.08.Wacken – Wacken Open Air

05.08.Veltheim – Festival Kult

06.08.Köln – Rheinriot

09.08.Regensburg – Eventhall Airport

10.08.A-Graz – Explosiv

11.08.A-Wien – Viper Room

25.08.Sulingen – ReLoad Festival

Quelle: www.oktoberpromotion.com

Kommentare

Kommentare