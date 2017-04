Prophecy Fest 2017

Datum: 28.07-29.07.2017

Ort: Balver Höhle/Germany

Bands:

Arcturus, Sólstafir, Hypnopazūzu, The Vision Bleak, Dornenreich, Dool, Hexvessel, Spiritual Front, Sun Of The Sleepless,The Moon And The Nightspirit, Lotus Thief, Soror Dolorosa, GlerAkur, NOÊTA, Nhor und Irrwisch.

Tickets und alle Infos findet ihr hier: http://en.prophecy.de/prophecy-fest/

Quelle: Prophecy Productions

