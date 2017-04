„Protzen Open Air 2017 vom 22.06.2017 – 25.06.2017 in Protzen (Vorbericht)“

Festivalname: Protzen Open Air 2017

Bands: Asphyx, Kam Lee und Rick Rozz, Ektomorf, Viu Drakh, Manos, Milking the Goatmachine, Insidious Disease, Master, Cliteater, Revel in Flesh, Demonbreed, Kamikaze Kings, Obscurity, Facebreaker, Succubus, Harmony Dies, Torturized, Gorilla Monsoon, Dehuman, Black Mood, Disaster KFW, Terrible Sickness, Arroganz, Ichorid, Sabiendas, Deserted Fear , Decembre Noir, Into Darkness, Atom Winter, Islay, Wojczech, Into Darkness

Ort: Protzen

Datum: 22.06.2017 – 25.06.2017

Kosten: 35 € / Sold Out!

Tickets unter: info@protzen-open-air.com

Genre: Death Metal, Grindcore, Dark Metal, Thrash Metal, Metal

Link: www.protzen-open-air.com

Auch das Protzen Open Air startet 2017 wieder so richtig durch! Vom 22.06. – 25.06.2017 rockt das bei Berlin gelegene 500-Einwohner-Dorf seine Basis. Mit einer limitierten Ticketanzahl von etwa 1000 Karten konnte man schon Wochen vor dem Festival absehen, dass dieses ins Sold Out fällt.

Was gibts in diesem Jahr neben Größen wie Ektomorf zu sehen? Oh ja, eine Menge! Auch kleinere Bands erhalten hier die Möglichkeit, sich zu beweisen. So trifft man zum Beispiel eine ganze Palette an Newcomern, die sich die Mikrofone mit altbekannt-eingestampften Näschen wie Asphyx, Milking the Goatmachine oder Cliteater reiben. Auch Gorilla Monsoon, welche ihren Durchbruch schon auf einigen Festivals beweisen konnten, reisen an.

Zudem hat das Festival in der Extreme Metal-Szene bereits Kultstatus erlangt und gilt als einstieg in die brachiale Festival Saison. Mit 35€ weiterhin eine kostengünstige Sause, die noch auf alte Metal-Tugende setzt, die an vielen Orten nur noch schwer nachweisbar sind. Ein wahres Spektakel, welches Fans und Gäste hier erleben dürfen! Leider ist das Festival bis auf die letzten Tickets restlos ausverkauft. Wenn ihr Glück habt, versucht euch somit an Facebook-Gruppen oder schaut, dass ihr anderweitig eine Karte erhaschen könnt!

Viel Glück!

