Pyogenesis: Neues Video „Every Man For Himself … And God Against All“

Pyogenesis veröffentlichen den neuen Videoclip zu „Every Man For Himself … And God Against All„, der ersten Single vom neuen Album „A Kingdom To Disappear„, welches ab dem 24.02. überall erhältlich sein wird als Digipak, limitiertes goldenes Vinyl und limitiertes Boxset (je 500 Stück).

Direkt nach Album Release geht es auf die folgenden europäischen Bühnen:

+++ A KINGDOM TO DISAPPEAR TOUR +++

02.03.2017 (GER) Hamburg, Knust

03.03.2017 (GER) Leipzig, Moritzbastei

04.03.2017 (GER) Annaberg-Buchholz, Alte Brauerei

05.03.2017 (GER) Berlin, Bi Nuu

09.03.2017 (GER) München, Strom

10.03.2017 (GER) Regensburg, Eventhall Airport

11.03.2017 (GER) Düsseldorf, Tube

12.03.2017 (GER) Frankfurt, Nachtleben

30.03.2017 (SWI) Bern, Rössli

31.03.2017 (ITA) Milano, Legend Club

01.04.2017 (AUT) Tröplach, Full Metal Mountain

02.04.2017 (AUT) Wien, Viper Room

Quelle: www.afm-records.de

