Mit „Blaze, My Northern Flame“ geben PYOGENESIS nur eineinhalb Jahre nach ihrem starken Comeback in Form von „A Century In The Curse Of Time“ einen ersten Vorgeschmack auf ihr am 24.02. erscheinenden neues Album „A Kingdom To Disappear“.

Das „Blaze, My Northern Flame“ Lyric Video seht ihr hier.

Quelle: www.afm-records.de

Kommentare

Kommentare