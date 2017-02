Festivalname: Ragnarök Festival

Bands (bisher bestätigt): Dark Funeral, Agrypnie, FJOERGYN, Black Messiah, Menhir, Fäulnis,Harakiri for the sky, Ellende, Cruachan, Anomalie, Munarheim (official) ,Kultasiipi, Voltumna Insomnium, Helrunar, Dornenreich -official-, Asenblut (Stand: 05.02.2017)

Ort: Lichtenfels

Datum: 21.04.2017 – 22.04.2017

Kosten: 60 €

Genre: Black Metal, Pagan Metal, Folk

Tickets: http://shop2.ragnaroek-festival.com/

Link: http://www.ragnaroek-festival.com/

Das Ragnarök (Nordisch für: „Das Schicksal der Götter“) Festival öffnet auch 2017 seine Pforten und lädt zum Feiern, Trinken und Genießen ein. Das Festival, welches 2004 seine Geburtsstunde feierte und als 1-Tages-Veranstaltung begann, stockte 2006 zügig auf und erweiterte das LineUp auf zwei volle Abende. Zum Glück, denn auch in diesem Jahr wird dem Gast eine volle Breitseite an Black, Pagan, und Folk Metal auf’s Gemüt gelegt. Was damals schon mit Begeisterung von allen Seiten angenommen wurde, ist heute lang kein großes Thema mehr. In vergangenen Jahren glänzten hier Größen wie Gorgoroth, Eisregen, Nargaroth oder auch Behemoth. Aber was ist 2017? Dazu gleich mehr.

Schauen wir uns neben dem hervorragendem Bandangebot erst einmal die Location genauer an. Hier befinden sich neben dem Zeltplatz (der nicht mit dem Auto befahren werden darf) zum Beispiel Schlafhallen für die gemütlicheren Gäste, Parkplätze für Wohnwagen und andere PKWs sowie Marktstände für Mittelalter- und Metalfans. Außerdem begünstigt ein reichhaltiges Angebot an umliegenden Läden den Aufenthalt, denn die Veranstaltung hält durch ihre zentrale Lage den morgendlichen Einkauf von Lebens- und Genussmitteln unter fünf Minuten Laufweg. Auch Duschen und feste WCs sind vorhanden.

Kommen wir nun zu den heißersehnten Bands. Einige von euch werden sicher schon fleißig den Flyer und die Auflistung studiert haben, trotzdem möchte ich noch kurz auf die Auswahl eingehen. Neben Größen wie Dark Funeral, Dornenreich, Menhir, Helrunar oder Fäulnis, die wohl jedem ein Begriff sind, treten auch kleinere Projekte ins Rampenlicht.

Ein wie immer gut ausgeklügeltes Konzept sorgt für die notwendige Abwechslung, die wohl jedem Fan des Ragnarök Festivals ein wahrer Ohrenschmaus sein dürfte!

Dieses LineUp ist jedoch noch nicht komplett! Wir bleiben dran und informieren euch über die neuesten Ankündigungen!

Ab nach Lichtenfels – mit Hörnern, Met und Schwertern im Gepäck!

