Realms Of Odoric, das Artwork/Soundtrack Projekt von Arkadius Antonik (SuidAkrA) und Illustrator Kris Verwimp, haben mit „Alaric Wolfbite“ ein weiteres Video zu einem Song vom aktuellen Album „Second Age“ veröffentlicht, welches mit Illustrationen von Kris Verwimp aus der Welt des Odoric illustriert und animiert ist. Im Verlauf dieses Jahres kündigt das Projekt zudem das Erscheinen einer MCD mit dem Titel „The Cymbric Age“ an, welche über MDD veröffentlicht wird.

Realms Of Odoric at FaceBook: https://www.facebook.com/RealmsOfOdoric/

Orders at MDD Shop: https://goo.gl/bmVJvn

Quelle: www.mdd-records.de

