Die Idee ist ebenso abgefahren wie durchgestylt: im Rahmen ihrer Album-Releasetour – das Debüt „Heart Of The Oak“ erscheint am 28.4. Via BleedingNoseRecords/Soulfood Music – fahren RESIST THE OCEAN in Pentagramm-Form durchs Land! Das Routing der Konzerte ergibt, wenn man Termine und Konzertstädte auf der Landkarte nachzeichnet, exakt das berühmt-berüchtigte Fünfeck, um das sich in der Metal-Szene so viel dreht.

Warum einfach nur eine Releasetour fahren, wenn man das ganze auch deutlich cooler auf die Beine stellen kann? – so ähnlich haben sich das die Rockavaria-Bandcontest-Sieger aus dem letzten Jahr überlegt. „So ein paar Bier waren zugegebenermaßen dabei, als uns das eingefallen ist“, so die Band. „Wir hatten das Anfangs auch eher für einen Spaß gehalten und waren nicht unbedingt sicher, ob es möglich ist, Shows genauso zu legen, dass da am Ende ein Pentagramm herauskommt. Aber jetzt steht die Tour und sieht halt schon verdammt schick aus.“

Überhaupt wird bei RESIST THE OCEAN nicht lange gefackelt: ziemlich exakt ein Jahr nach ihrem Sieg beim Rockavaria Bandcontest erscheint ihr Debütalbum „Heart Of The Oak“. Die Band war zwischenzeitlich neben dem Rockavaria Festival selbst unter anderem beim Free & Easy Festival, in Kabel1/Abenteuer Leben und in Russland beim Videodreh.





Auch musikalisch sind sie der beste Beweis dafür, dass Metalcore ohne generische Synthie-Intros und schmalzige Klargesänge funktioniert. Ihre Version besteht aus marschierenden Riffs, schmeichelnden Soli, deftigen Breaks. Dazu growlt Frontmann Jochen Hofmann fast nonstop, nur unterbrochen durch Gangshouts und gelegentlich gesprochene Parts.

Beim Rockavaria Festival 2016 kletterte der Bassist während eines Songs ins Publikum, um ein paar Freunde zu begrüßen. Eine Aktion, die „zumindest an Coolness schwer zu überbieten“ ist, wie die Süddeutsche Zeitung in der Konzertkritik vermerkte. Die archaischen, energiegeladenen Liveshows begeistern Publikum und Presse dabei ebenso wie die Mischung aus ursprünglichem Metalcore à la As I lay dying, Hardcore, Thrash Metal und Pop Punk, die dabei aus dem Boxen wummert. Jochen Hofmann fasst die Melange zusammen: „Das ist unsere Interpretation von Heavy Metal!“

Mit von der Partie werden bei besagter Pentagramm-Tour die Italiener von CRY EXCESS sein.