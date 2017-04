Resist The Ocean: Udo Dirkschneider als Video-Co-Produzent in St. Petersburg

Alles neu macht in diesem Fall bereits der April und nicht erst der Mai: in den vergangenen Wochen fiel der Startschuss der russischen Videoproduktionsfirma Story Line Productions, die in St. Petersburg beheimatet ist und sich aus einem Team um Produktionsleiterin Sasha Gershevich zusammensetzt, das bislang vorwiegend für größere russische Kino- und Filmproduktionen verantwortlich war. Als Co-Produzent und Schnittstelle zum europäischen Markt fungiert niemand geringerer als Metal-Ikone Udo Dirkschneider (Originalstimme von Accept; U.D.O.).

„Als Band ist man immer auf der Suche nach guten Produktionsfirmen“, weiß er aus eigener Erfahrung. „Ein gutes Musikvideo ist nach wie vor eine wichtige Visitenkarte. Aber eines zu bekommen ist in Zeiten von gekürzten Video-Budgets nicht mehr ganz so einfach. Die Vorort-Kosten in Russland sind deutlich niedriger als in Mitteleuropa, damit lässt sich effektiver planen als in Deutschland.“

Udo Dirkschneider hatte unlängst bei der Produktion eines russischen Kinofilms, in der er eine Nebenrolle spielt, selbst mit der Firma zu tun und war von deren Arbeitsweise angetan. Aus der daraus entstandenen Connection entwickelte sich die Idee, künftig auch Videos für Musikgruppen zu produzieren.

Der Startschuss fiel nun mit den Rockavaria-Bandcontestgewinnern RESIST THE OCEAN aus Nürnberg. Gedreht wurde zu deren erster Single „Heart Of The Oak“ von dem am 28. April über Bleedingnose Records/Soulfood Music erscheinenden Debütalbum „Heart Of The Oak“.

Geshootet wurde über zwei Tage lang. Für die Bandperformance diente der Fahrstuhl eines alten Fabrikgebäudes. Die Spielszenen, bei denen sich Sänger Jochen Hoffmann dank aufwändigem Umstyling in den Protagonisten verwandelt, wurden inmitten des klirrend kalten russischen Winters draußen auf einer Straße und Brücke abgedreht. Udo Dirkschneider legte dabei auf seine eigene Art einen Grundstein und kommt in dem Video als Statist vor. Direkt nach dem Release ihres Debütalbums „Heart Of The Oak“ am 28.4. Via Bleeding Nose Records/Soulfood Music/Believe Digital geht es für die Jungs auf Tour durch Deutschland und die Schweiz. Mit ihrer charakterstarken Mischung aus melodischem Hardcore, Metalcore und Punk-Einflüssen reihen sich die Nordbayern ins Fahrwasser erfolgreicher Acts wie Parkway Drive oder den Landsleuten von Caliban oder Heaven Shall Burn. Für die Releasetour hat man sich etwas Abgefahrenes einfallen lassen: ihr Routing wird die Form eines Pentagramms ergeben – „So ein paar Bier waren zugegebenermaßen dabei, als uns das eingefallen ist“, so die Band. „Wir hatten das Anfangs auch eher für einen Spaß gehalten und waren nicht unbedingt sicher, ob es möglich ist, Shows genauso zu legen, dass da am Ende ein Pentagramm herauskommt. Aber jetzt steht die Tour und sieht halt schon verdammt schick aus.“

Support von Ektomorf:

12.04. Nürnberg, Hirsch

13.04. Budweis (CZ)

14.04. Hodonin (CZ)

Release-Tour in Pentagramm-Form, Special Guest Cry Excess:

11.05. Zürich (CH), Ebrietas

17.05. Regensburg, Alte Mälzerei

18.05. Ludwigsburg, Rockfabrik

19.05. Augbsurg, Bob’s

20.05. München, Sunny Red

15.06. Nürnberg, Z-Bau

Festivals:

07.07. Nordheim, Sunstorm Open Air

02.09. Wallesau bei Roth, Wallesau Ist Blau

