Mitte Juni 2017 rockt Deutschlands berühmtester Felsen wieder – das Programm nimmt dabei, so früh wie nie, bereits konkrete Gestalt an. Seit heute steht die Running Order – soweit die Bands bestätigt sind – fest. Parallel dazu gehen auch die Tagestickets in den Vorverkauf.

Die Running Order ist ab sofort hier einzusehen: https://www.rock-fels.de/info-1/running-order

Bereits fest bestätigt sind die Krefelder Fantasy Metaller von BLIND GUARDIAN, die Mittelalter-Erfolgsrocker von SALTATIO MORTIS, die Bochumer Gitarren-Legende AXEL RUDI PELL, die Schweizer Kultrocker KROKUS, Tarja, Queensryche, Powerwolf, Sanctuary, Kissin Dynamite , King ´s X, Ohrenfeindt und TXL.

Kaum eine andere Festival-Region Deutschlands hat so vieles ergänzend zur eigentlichen Veranstaltung zu bieten wie die malerische Gegend um Deutschlands berühmtesten Felsen, auf dem sich alles abspielen wird. Traumhafte Landschaften, Schifffahrten auf dem Rhein, Weinproben oder Burgbesichtigungen – die Gegend spiegelt das wieder, was das Festival in seiner Konzeptionierung bereits vorgibt: anstatt unwegsamen, matschigen Arealen mit viel Bier, Schlamm und Lärm bietet das RockFels eine gediegene, gehobene Open Air Atmosphäre, gute Infrastruktur und ein spektakulärer Biergarten.

Malerischer lässt sich in Deutschland garantiert nicht rocken.

Bereits am Mittwoch, den 14.6. wird das Festival wieder mit einer Warm Up Party im Biergarten Loreley beginnen, der während dem ganzen Open Air zum Verweilen und Ausruhen einlädt. Ab Donnerstag, 15.6., beginnt das reguläre Festivalprogramm – in diesem Jahr schon einen Tag früher als bislang.

Wer den ROCKFELS an der Loreley nicht an allen drei Tagen besuchen kann oder möchte, dem stehen ab sofort Tagestickets im Vorverkauf zur Verfügung. Die Tagestickets kosten an allen Festivaltagen jeweils 52,00 €.

Außerdem gibt es gute Neuigkeiten für diejenigen, die mit einem Wohnmobil anreisen: mit dem AAA Camping Upgrade habt ihr die Möglichkeit, auf dem offiziellen Loreley Campingplatz zu stehen und dessen Vorzüge zu nutzen. Dazu zählen Stromversorgung, die sanitären Anlagen und die örtliche Müllentsorgung in Containern (keine Müllgebühr!). Das AAA Camping Upgrade gilt nur in Verbindung mit einem ROCKFELS Loreley Festivalticket und ist streng limitiert. Seid also schnell!

