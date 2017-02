“Fünf Bands für fünf Euro – Hin da!“

Eventname: Rock@Area51

Bands: Breakdowns At Tiffanys, Demon Seduction, Hakuna, Ignition, Never Back Down



Ort: Jugendzentrum Area51, Duisburg

Datum: 18.02.2017 (Einlass 17:30 Uhr, Beginn 18:00 Uhr)

Kosten: 5,00€ AK

Genres: Metalcore, Hardcore, Melodic Hardcore, Power Metal, Death/Thrash-Metal, Mustache Metal, Beardcore

Veranstalter: Jugendzentrum Area51 (https://www.facebook.com/jzarea51/)

Link: https://www.facebook.com/events/241385492970723/



Das Jugendzentrum Area51 in Duisburg wird von der Evangelischen Friedenskirchengemeinde Duisburg Rheinhausen betrieben, aber am 18.02. wird bei einer neuen Auflage des Rock@Area51 wohl eher nicht gebetet. Mindestens Headbanging ist angesagt, wenn fünf Bands aus der näheren Umgebung die Bühne entern. Dabei ist genretechnisch erfreulich viel Abwechslung angesagt.

Gehen wir mal alphabetisch vor und beginnen mit Breakdowns At Tiffanys (https://www.facebook.com/Breakdownsattiffanys/). Ich darf jetzt zum dritten Mal live erleben, wenn die fünf Jungs aus Krefeld mit ihrem (melodischen) Hardcore alles niederwalzen, was sich nicht schnell genug retten konnte. Shows von Breakdowns At Tiffanys sind immer sehr energiegeladen, die Jungs geben immer alles, und wenn da nicht mindestens ein Pit im Area51 entsteht, weiß ich auch nicht. Auf der Bandcamp-Seite kann man sich das komplette Album Constants aus 2014 zu Gemüte führen und dann natürlich auch gern bestellen 🙂

https://breakdownsattiffanys.bandcamp.com/

Demon Seduction (https://www.facebook.com/DemonSeduction666/) kommen aus Duisburg, müssen also, wenn überhaupt, nur ein Mal über den Rhein fahren, um zur Location zu kommen. Bei einem so genannten „Secret Gig“ durfte ich die Jungs im Januar zum ersten Mal live erleben und kriegte da schon kaum meinen Mund zu. Einem Hurricane gleich fegt die sehr gelungene Mischung aus Thrash- und Death-Metal, garniert mit einigen Sprenklern Hard-/Metalcore, von der Bühne. Die Instrumentalfraktion ist bestens besetzt, und mit Kevin, den ich mal als die personifizierte Rampensau bezeichnen würde, hat man einen richtig guten Shouter am Mikro. Auf der gerade fertiggestellten Homepage der Band gibt es in der Mediathek zwei neue Songs zu finden:

https://www.demonseduction.de/mediathek/musik/

Die Jungs von Hakuna (https://www.facebook.com/HakunaMetal/) stecken sich selbst in eine Schublade, die da „Mustache Metal/Beardcore“ heißt. Längere Zeit war es ziemlich ruhig um die ebenfalls aus Duisburg stammende Band geworden, beim Birthday Bash von Samsara Circle im Juni 2016 habe ich sie dann mal wieder live erleben können. Auf der Facebook-Seite gibt es dann auch einen Post, dem man wohl entnehmen kann, dass eifrig an neuen Songs gearbeitet wird, da darf man umso mehr auf den 18.02. gespannt sein. Auf YouTube gibt es ein Live-Video zum Song I, das Hakuna bei einer Show in 2015 zeigt. Älter sind sie natürlich geworden, leiser eher nicht:

Auf die Band Ignition (https://www.facebook.com/Ignitionmetalmusic/) freue ich mich ebenfalls sehr, konnte mich doch ihre Debüt-EP We Are The Force, die über Roll The Bones Records veröffentlicht wurde, sofort restlos überzeugen und nach mehr rufen. Hier gibt es Power Metal vom allerfeinsten auf die Ohren, allerdings nicht mit Keyboard und schon gar nicht die amerikanische Variante. Auf YouTube haben die Duisburger Männer ein tolles Video hochgeladen, das zeigt, warum sie schon auf verschiedensten Festivals gern gesehene Gäste waren und auch weiterhin sein werden. Ich werde den Männern am 18.02. wohl mal vors Schienbein treten, wo der musikalische Nachschub bleibt 😀

Nachträglich noch angekündigt wurde die Band Never Back Down (https://www.facebook.com/neverbackdowngermany/) aus Heinsberg, und das wird an dem Abend die einzige sein, die ich noch nicht kenne. Auf der Bandcamp-Seite von Never Back Down kann man sich die EP Creator aus Oktober 2016 anhören, und nachdem ich das getan habe, kann ich nur sagen, dass ich sehr gespannt bin, wie die vier Jungs diese sehr abwechslungsreichen und technisch anspruchsvollen Songs auf die Bühne bringen. Bei den Spielzeiten der einzelnen Songs kann man wohl eher von Hardcore sprechen, den melodischen Aspekt lassen Never Back Down aber bei aller wohldosierten Härte niemals außer Acht:

https://neverbackdowngermany.bandcamp.com/album/creator

Wer sich bei dem unschlagbar günstigen Eintrittspreis von 5,00€ für diese fünf Bands nicht auf den Weg nach Duisburg Rheinhausen macht, ist selbst schuld und verpasst definitiv ein richtig tolles Konzert. Wenn ich nicht für Time For Metal vor Ort wäre, würde ich auf jeden Fall auch so dort hinfahren, denn hier sind wirklich richtig gute Bands am Start, die es genauso wert sind, unterstützt zu werden, wie auch die Location.

Kommentare

Kommentare