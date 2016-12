Unser dreiblättriges Shamrock zum zünftigen Abfeiern ist komplett: FIDDLER’S GREEN, FIRKIN und nun noch MR. IRISH BASTARD laden zum Gelage! Seit 2006 lassen die Münsteraner die Tanzflächen und Äcker vor der Bühne glühen, denn sie selber mixen Ska, Punk und Irish Folk zu einem mitreißendem Cocktail: MR. IRISH BASTARD!

Diese Death Metaller gelten zurecht als wahre Szene-Legenden. ASPHYX sind seit bald dreißig Jahren aktiv, haben unzählige Alben veröffentlicht und noch deutlich mehr Shows gespielt. Die Band aus den Niederlande hat in diesem Jahr mit „Incoming Death“ ein Jahreshighlight rausgehauen. Ob flotte Songs zum Köpfe abschrauben oder tödliche, mit Doom-Einflüssen versehene Midtempo-Monster: ASPHYX können alles und werden euch dies 2017 bei uns livehaftig zeigen.

Wer an Extreme Metal denkt, kommt an den Österreichern nicht vorbei. 1991 noch als Betrayer in den finsteren Höhlen der Hölle geschaffen, sitzt die Band heute auf dem Black/Death-Thron und lacht der Welt blasphemisch ins Gesicht. Für das ROCKHARZ haben sich Bandgründer Helmuth Lehner und sein Trupp etwas ganz besonderes einfallen lassen und fahren eine der aufwändigsten Shows im Extreme Metal für euch auf. Macht euch bereit für ein ganz besonderes Ritual im Juli 2017: BELPHEGOR mit Special Ritual Show!

2008 haben sich THE NEW BLACK gegründet und hissen seither die Flagge des Heavy Rocks höher und höher. Die Würzburger blicken in den nicht einmal mehr als zehn Jahren des Bestehens auf eine illustre Liste an Auftritten und Veröffentlichungen zurück. Ihr aktuelles Album „A Monsters Life“, das 2016 via AFM Records erschienen ist, hat dies einmal mehr bestätigt – und auch wir können uns den großartigen Songs nicht verwehren und mussten THE NEW BLACK 2017 einfach dabei haben!

Freunde! Es ist Zeit das Trinkgefäß eurer Wahl zu reinigen, die Mundwinkel hochzuziehen und sich ein schickes Outfit zum Tanzen zurecht zu legen. Denn wir haben einmal mehr gern gesehene Gäste eingeladen, die auf ihren bisherigen Gastspielen im wunderbaren Harz die Fußsohlen haben Glühen lassen. Seit 1990 steht die Band aus Erlangen für irischen Folk der höchsten Güteklasse, also macht den Whiskey auf … FIDDLER’S GREEN auf dem ROCKHARZ 2017!

Im Lager RAGE war es die letzten Jahre nicht gerade ruhig. Umso schöner das manche Traditionen nie enden und die Band 2017 zu uns in den Harz zurückkehrt. Inzwischen hat Bandgründer Peter „Peavy“ Wagner neue Mitstreiter um sich versammelt und ist motivierter denn je, euch zum ausgiebigen Headbangen zu bringen. Nach 2012 endlich wieder auf dem ROCKHARZ: RAGE!

