Rockharz Open Air 2017: Beyond The Black, Alcest und Vlad In Tears

Rockharz Open Air 2017: Beyond The Black, Alcest und Vlad In Tears

Auch im Februar werkelt das ROCKHARZ-Team weiter am Billing für den Juli. Neu dabei sind die Überflieger BEYOND THE BLACK, die Post-Rock-Größen ALCEST und die Düster Rocker/Metaller VLAD IN TEARS. Außerdem gibt es weitere Infos zur Campingflächenreservierung und dem Campingservice auf der ROCKHARZ-Homepage.

Hier alle bisher bestätigten Bands im Überblick:

ALCEST

ARCH ENEMY

ASPHYX

BELPHEGOR

BEYOND THE BLACK

BLIND GUARDIAN

DEATHANGEL

DESERTED FEAR

DEW-SCENTED

ELUVEITIE

EWIGHEIM

FEUERSCHWANZ

FIDDLER’S GREEN

FIRKIN

GRAVE DIGGER

HEAVEN SHALL BURN

ICED EARTH

IN EXTREMO

INSOMNIUM

KAMBRIUM

KORPIKLAANI

LACUNA COIL

MANTAR

MONO INC.

MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN

MR. IRISH BASTARD

NACHTBLUT

RAGE

SERUM 114

TANK

THE NEW BLACK

THE VINTAGE CARAVAN

UNZUCHT

VARG

VLAD IN TEARS

Das ROCKHARZ Open Air 2017 findet vom 05. – 08. Juli 2017 in Ballenstedt statt.

Tickets gibt es hier: https://shop.rockharz- festival.com/

Quelle: www.metal-promotions.de

Kommentare

Kommentare