Das ROCKHARZ Open Air wird in den kommenden Wochen die letzten Bands für den Juli bekannt geben – und zwar immer Montags. Der Anfang wurde diese Woche direkt mit einem Dreierpack gemacht. Neu dabei sind DARK TRANQUILLITY, WOLFHEART und OHRENFEINDT.

Alle bisher bestätigten Bands im Überblick:

ALCEST

ARCH ENEMY

ASPHYX

BELPHEGOR

BEYOND THE BLACK

BLIND GUARDIAN

BLOODBOUND

CIVIL WAR

DARK TRANQUILLITY

DAWN OF DISEASE

DEATHANGEL

DESERTED FEAR

DEW-SCENTED

DIRKSCHNEIDER

ELUVEITIE

EWIGHEIM

FEUERSCHWANZ

FIDDLER’S GREEN

FIRKIN

GRAVE DIGGER

HEAVEN SHALL BURN

ICED EARTH

IN EXTREMO

INSOMNIUM

KAMBRIUM

KORPIKLAANI

KRYPTOS

LACUNA COIL

LORD OF THE LOST

MANTAR

MONO INC.

MOONSPELL

MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN

MR. IRISH BASTARD

NACHTBLUT

OHRENFEINDT

ORDEN OGAN

OST FRONT

RAGE

SERIOUS BLACK

SERUM 114

STAHLMANN

TANK

THE NEW BLACK

THE VINTAGE CARAVAN

UNZUCHT

VARG

VLAD IN TEARS

WOLFHEART

Das ROCKHARZ Open Air 2017 findet vom 05. – 08. Juli 2017 in Ballenstedt statt.

Tickets gibt es hier: https://shop.rockharz-festival.com/

