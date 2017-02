Mit dem Video zu „Kill The Pain“ kommt eine Visualisierung aus dem im letzten Jahr erschienenen Album „Music Must Destroy„. Die Single wird am 3. März über Westworld / Sosumi Recordings veröffentlicht.

In Deutschland erscheint das Video exklusiv bei Rock Hard!

Hier gibt es den Clip zu sehen:

„One of the many highlights of last year was hooking up with Jake and Kirk to do some Dead Men Walking acoustic shows,” erklärt Bassisst und Sänger Segs. “Four

RUTS DC werden bald mit THE STRANGLERS auf Tour gehen.

Hier die Daten:

March – The Engine Shed, Lincoln

9 March – Beach Ballroom, Aberdeen, Aberdeen

10 March – The Alhambra Theatre, Dunfermline

11 March – O2 Academy Glasgow

13 March – ROCK CITY, Nottingham

14 March – Hexagon, Reading

16 March – O2 Academy Newcastle

17 March – O2 Academy Leeds

18 March – O2 Academy Birmingham

20 March – O2 Guildhall Southampton

21 March – G Live, Guildford

23 March – Cliffs Pavilion, Southend

24 March – O2 Academy Brixton

25 March – Cambridge Corn Exchange

27 March – Cardiff University Great Hall

28 March – Brighton Dome

30 March – O2 Academy Bristol

31 March – O2 Academy Liverpool

1 April – O2 Apollo Manchester

