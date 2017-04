Sabbath Assembly: veröffentlichen Making Of „Rites Of Passage“ Video – neues Album erscheint am 12.05.

Falls es einige in der Flut der großen Veröffentlichungen der letzten Wochen verpasst haben! Auf Ihrem offiziellem YouTube-Kanal veröffentlichen Sabbath Assembly vor kurzem ein “Making of” –Video mit Interviews, Live und Studio- Aufnahmen. Das Video liefert einen kleinen Vorgeschmack auf das mit Spannung erwartete sechste Album “Rits of Passage” was am 12.Mai durch Svart Records veröffentlicht wird.

Geleitet wird die Band von Sängerin Jamie Myers (ex-Hammers of Misfortune), seit 2017 dabei Gitarrist Kevin Hufnagel (Gorguts, Dysrhythmia), seit 2011 dabei ist der Schlagzeuger Dave Nuss; Bassist Johnny Deblase; und der Neuzugang und zweiter Gittarist Ron Varod (Kayo Dot, Psalm Zero, Zvi). Rites of Passage markiert einen Moment in der Geschichte der Band in der sie als eine einzigartige Kombination aus Musikern mit progressive Metal nach vorne preschen und sich dabei an dem Sound von Gorguts und Hammers of Misfortune orientieren aber sich dennoch Ihre melodischen Passagen beibehalten die an die frühere hymnody of the Process Church of the Final Judgment erinnern.

Thematisch ist Rites of Passage eine Reflektion über die verschiedenen Phasen im Leben eines Menschen. Der Ethnograph Arnold van Gennep hat schon 1960 die “Rites of Passage” definiert in dem es um die Geburt, Kindheit, Pubertät, Ehe, Elternschaft, religiöse Einweihung und Beerdigung ging. In dem heutigen Zeitalter, indem viele Menschen auf einige dieser Riten verzichten, definieren die neusten Songs von Sabbath Assembly Ihre eigenen Übergangsmomente Ihres Lebens und die Erfahrungen die sie dabei machten und inwieweit sie diese veränderte. Die Songs auf dem Album „Rites of Passage“ beinhalten Geschichten die unteranderem davon handeln die Religion zu verlieren (anstatt die Einweihung), die Auflösung einer Beziehung (anstatt der Ehe) und die Verwaltung der Demenz und des physischen Niedergangs eines geliebten Menschen (als schwieriger als ein Beerdigungsritus).

In einer Zeit, in der andere im okkulten Rock-Genre mit Phantasie und düsterer Mystik beschäftigt sind, zeigt das Sabbat-Assembly die tiefsten transformativen Momente in der alltäglichen Erfahrung.

„Rites of Passage“ präsentiert eine Reihe an Songs in denen Sie versuchen, dass der Zuhörer quasi den Spiegel vorgesetzt bekommt und sich an seine eigenen Erfahrungen dieser Phasen erinnert.

