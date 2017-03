SAINT VITUS tour

28 Apr 17 Berlin (DE) Desertfest

30 Apr 17 London (UK) The Roundhouse (Desertfest)

02 May 17 Oberhausen (DE) Helvete Metal Club

03 May 17 Wiesbaden (DE) Schlachthof

04 May 17 München (DE) Backstage

05 May 17 Schaffhausen (CH) Kammgarn

07 May 17 Haarlem (NL) Patronaat

10 May 17 Hamburg (DE) Hafenklang

11 May 17 Aarhus (DK) VoxHall

12 May 17 Karlstad (SW) Nöjesfabriken

13 May 17 Oslo (NO) Pokalen SAINT VITUS festival

08 Sep 17 Torcy (FR) Fall of Summer