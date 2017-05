Saint Vitus starten bereits morgen ihre Europa Tour und kommen für fünf Shows nach Deutschland. Mit im Schlepptau Tombstones die für ein unheiliges Duo sorgen. Alle Shows findet ihr direkt hier:

SAINT VITUS tour

+TOMBSTONES

02 May 17 Oberhausen (DE) Helvete Metal Club

03 May 17 Wiesbaden (DE) Schlachthof

04 May 17 München (DE) Backstage

05 May 17 Schaffhausen (CH) Kammgarn

06 May 17 Tilburg (NL) Little Devil

07 May 17 Haarlem (NL) Patronaat

09 May 17 Osnabrück (DE) Bastard Club

10 May 17 Hamburg (DE) Hafenklang

11 May 17 Aarhus (DK) VoxHall

12 May 17 Karlstad (SW) Club Pebbles

13 May 17 Oslo (NO) Pokalen

Kommentare

