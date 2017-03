Kingstar Music schickt im Herbst 2017 die Black Metal-Majestäten um Satyricon erneut ins Rennen. Die Norweger um Sigurd und Frost werden in 4 deutschen Städten (Hamburg, Essen, München und Berlin) mit neuem Album via Napalm Records Halt machen, um uns die martialische Kälte Ihres künstlerischen Schaffens einzuflößen.

Seit Langem loten Satyricon die Grenzen des Black Metals neu aus, so hatten sie bereits Gastmusiker wie beispielsweise Sivert Høyem von Madrugada auf Ihren Alben und manifestieren sich auf dem Wege immer wieder auf’s Neue als innovatives Aushängeschild des extremen Metals.

Das gleichnamige Album „Satyricon“ schaffte zuletzt in mehreren Ländern den Einstieg in die Charts und unterstrich auf dem Wege die Bedeutung der Band für die aktuelle Musikwelt. Nun erscheint am 22.09.2017 das neue Album auf Napalm Records, welches mit Sicherheit selbigen Erfolg, wenn nicht gar mehr, feiert wird.

SATYRICON

Plus Special Guest

24.09.17 (DE) Hamburg, Grünspan

25.09.17 (DE) Essen, Turock

10.10.17 (DE) München, Backstage

16.10.17 (DE) Berlin , SO36

