Am 28.04. erscheint das Zweitwerk der Erfurter Stoner / Blues / Hard Rock Kombo SHOTGUN VALIUM über Daredevil Records als CD und Vinyl und Download.The Story of Frank Tranquill, so der Titel des 2. Albums, beinhaltet 9 Songs, die im renommierten Performance Studio in Frankfurt aufgenommen wurden. Die Songs sind ein deutlicher Schritt nach vorne und überzeugen durch Spielfreude und Kraft.

Hier ist der Link zum VIDEO “ BROKEN “

