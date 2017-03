Mit einer enormen Diskographie und mehr als 400 außergewöhnlichen Live-Shows im Rücken, releast die schwedische Roots-Rock-Band Siena Root ihr siebtes Album am 26. Mai 2017 zusammen mit Hänsel & Gretel / MIG Music. Das Cover von „A Dream of Lasting Peace“ wurde von Sofia Sagerberg, Patrik Kindwall und Siena Root designt.

Die Band hat ihre leidenschaftliche Suche nach analogen Sounds fortgesetzt – mit einem großartigen Resultat: Das neue Album glänzt mit schweren Drum-Grooves, stabilen Bass-Riffs, brüllenden Scharmützeln zwischen Gitarre und Orgel, sowie echten Powerhouse-Vocals.

Der Album-Release war für den 28. April 2017 geplant, musste nun aber auf den 26. Mai 2017 verschoben werden.

Tracklist:

1. Secrets

2. Tales Of Independence

3. Sundown

4. The Piper Won’t Let You Stay

5. Outlander

6. Growing Underground

7. Empty Streets

8. No Filters

9. Imaginarium

10. The Echoes Unfold

Das Album wird auf CD Digi, 2LP black vinyl, 2LP limited coloured, als Stream und als Download erscheinen.

Quelle: www.gordeonmusic.de

