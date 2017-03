Es mag Zufall sein, dass sich Silverstein passgenau im Jahr 2000 gründen und dem 00er-Jahre-Post-Hardcore mit ihrem Debüt „When Broken Is Easliy Fixed“ direkt ihren Stempel aufdrücken. Dass die Band über sieben Alben hinweg der Grundidee des emotionalen und stürmischen Mix aus Hardcore, Emo und Alternative Rock treu bleiben und dennoch mit jeder neuen Platte frisch und angriffslustig klingt, ist jedoch ganz allein der harten Arbeit des Quintetts geschuldet. Wie wichtig den Kanadiern neben hochemotionalen und mitreißenden Platten auch die Verbindung zu ihren Fans im Live-Kontext ist, beweisen sie jetzt mit einem besonderen Geschenk: der „For The Fans“-Tour.

Diese führt die Band bewusst in kleinere Locations, obwohl der Erfolg der vergangenen Herbst-Tour hierzulande anderes vermuten lassen würde. Weil es sich aber auf engem Raum besser schwitzen, Fäuste recken und zeitlose Post-Hardcore-Hymnen mitsingen lässt, bespielt die Band kleinere Kult-Clubs wie das Gleis 22 in Münster, das Cassiopeia in Berlin oder den Schlachthof in Wiesbaden – und geht damit auf direkte Tuchfühlung mit ihren Fans, die vor den Shows per Internet-Voting ihre Lieblingssongs auf der Setlist des jeweiligen Termins verewigen können.

Als besonderen Bonus bieten die Post-Hardcore-Ikonen für ausgewählte Show-Blöcke extrem limitierte Ticket-Bundles zu einem Preis von 70 Euro in Form von exklusiv besiebdruckten Hardtickets im DIN-A-4-Format an. Damit sichern sich Fans nicht nur den Eintritt für je drei Shows im Westen, Norden, Süden oder Osten Deutschlands, sondern auch die Teilnahme an exklusiven Meet & Greets inklusive Akustiksession, über dessen genauen Zeitpunkt und Ort die Käufer 24 Stunden vor der Show informiert werden.

Spätestens jetzt dürfte jedem klar sein, warum sich Silverstein seit 16 Jahren an der Spitze der Emocore-Bewegung halten können. Denn ohne treue Fans sind selbst die besten Bands nur ein paar Typen mit Instrumenten – und mit der „For The Fans“-Tour bedankt sich das kanadische Quintett im kommenden Herbst auf die bestmögliche und nahbarste Weise bei denen, die all das möglich gemacht haben.

KINGSTAR PRÄSENTIERT

SILVERSTEIN

For The Fans Tour 2017

Plus Special Guest: Trash Boat

29.09.2017 Köln, Gebäude 9 *

30.09.2017 Münster, Gleis 22 *

01.10.2017 Bremen, Tower **

02.10.2017 Hamburg, Logo **

04.10.2017 Hannover, Chez Heinz **

05.10.2017 Berlin, Cassiopeia ***

06.10.2017 Leipzig, Naumanns ***

07.10.2017 Dresden, Puschkin ***

08.10.2017 Dortmund, FZW *

10.10.2017 Wiesbaden, Schlachthof

11.10.2017 Trier, Mergener Hof

12.10.2017 Würzburg, Café Cairo ****

13.10.2017 Erlangen, E-Werk ****

14.10.2017 München, Kranhalle ****

