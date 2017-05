Die deutsche Hard Rock Institution SINNER wird im Mai endlich wieder auf Tour sein. Mit im Gepäck haben sie ihr neues Album „Tequila Suicide“,welches bereits am 31.03 über AFM Records erschienen ist und in die deutschen TOP 50 Album Charts eingestiegen ist.

Produziert von Mat Sinner und co-produziert von Dennis Ward erreicht „Tequila Suicide“ die höchste Chart Notierung in der Geschichte der Band mit Pos #49 und chartet sogar in der Schweiz auf Pos #99. Mit Alex Scholpp (Tarja) und Tom Naumann (Primal Fear) an den Gitarren kehrt die Band mit moderner Produktion wieder zu ihren Roots zurück.

Auf dem Album befinden sich etliche illustre Gastmusiker – darunter Ozzy Osbourne-Gitarrist Gus G., Magnus Karlsson (Primal Fear/Free Fall),Rock Meets Classic Sängerin Kolinda Brozovic, Thin Lizzy / Black StarRiders Sänger Ricky Warwick und Sweet Sänger Pete Lincol. Auf dem Album und auch auf Tour dabei sind Sascha Krebs (Queen Kings und Rock Meets Classic),GAMMA RAY-Sänger Frank Beck und Barkeeper Neil Witchard. Man darf aufspannende gemeinsame Bühnenpräsenz gespannt sein!

Seit 30 Jahren ist die Band um Frontmann Mat Sinner im Geschäft, spielteweltweit erfolgreiche Headliner- und Support-Touren mit Bands wie DeepPurple, Mr. Big und Savatage. Mit Klassikern wie „Touch Of Sin“ und „CominOut Fighting“ setzten SINNER Ende der Achtziger Maßstäbe. In den Neunzigern kehrten SINNER nach kurzer Schaffenspause furios zurück und entwickelten auf Alben wie „Judgement Day“ und „The Nature Of Evil“(Charts #63) mit großem Erfolg einen dunkleren, bedrohlichen und metallischeren Sound, ohne jedoch von ihrer traditionellen Grundausrichtung abzuweichen. Dieser Trend setzte sich auch im neuen Jahrtausend mit den Chart-Alben „The End Of Sanctuary“ und „There Will Be Execution“ fort, bevor mit dem Anfang 2007 mit „Mask Of Sanity“ eine kleine Kurskorrektur vornahm und wieder mehr den klassischen Heavy Rock zelebrierte, setzten SINNER mit ihren Erfolgsalben „Crash & Burn“ und „One Bullet Left“ (Charts #65) auf eingängigeres Songmaterial.

Als Special Guest ist die Band THE UNITY (feat. Michael Ehré und Henjo Richter von Gamma Ray) dabei, die zur Tour im Mai ihr gleichnamiges Debütalbum veröffentlicht.

SINNER TEQUILA SUICIDE Tour 2017

+ special guest THE UNITY

12.05.2017 (CH) WETZIKON / Hall Of Fame

13.05.2017 (DE) MEMMINGEN / Kaminwerk

14.05.2017 (DE) ESSEN / Turock

16.05.2017 (DE) NÜRNBERG / Hirsch

17.05.2017 (DE) ASCHAFFENBURG / Colos-Saal

18.05.2017 (DE) MANNHEIM / 7er Live Club

19.05.2017 (DE) MARKNEUKIRCHEN / Framus & Warwick Music Hall

20.05.2017 (DE) HAMBURG / Knust

