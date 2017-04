Die schwedischen Sleaze-Punk-Metaller Sister aus Stockholm klotzen seit zehn Jahren ordentlich ran und haben sich zu einer der besten Livebands überhaupt gemausert.

Sister haben jetzt ein brandneues Video zum Albumknaller Endangered Species veröffentlicht, der Song stammt natürlich vom aktuellen Hitalbum Stand Up, Forward, March!.

Wir sind zu den dreckigen Straßen Londons gereist, um das Video zu Endangered Species abzudrehen. Das Video zeigt die Stimmung in der aktuellen Rock’n’Roll Szene, aber auch den Kontrast an Leuten, die in Großstädten leben. Wir wollten diese rohe Realität festhalten und London ist der richtige Ort, um die beiden Themen miteinander zu verbinden. Wir haben abermals mit René U Valdes und Greenworks Television zusammen gearbeitet und sie haben all das festgehalten, was wir zeigen wollten. – Cari Crow

SISTER kehren mit ihrem neuen Album Stand Up, Forward, March! zurück, das zugleich ihr bestes und direktestes darstellt! Die Scheibe wurde in der Rock-Hochburg Väsby in Schweden von Sister selbst mithilfe von Jona Tee von H.E.A.T. aufgenommen und von Tobias Lindell (Avatar, Crash Diet, Mustasch, Europe, Hardcore Superstar etc.) abgemischt, sowie von Christian Schneider in den Scandinavian Mastering Studios gemastert.

Sister live:

13/04/17 SE – Jönköping – Bongo Bar

28/04/17 NO – Oslo – All Is One Festival

29/04/17 SE – Gothenburg – Rockfest

16-19/08/17 DE – Dinkelsbühl – Summer Breeze Festival

03/09/17 UK – Sheffield – HRH Sleaze

Sister sind:

Jamie Anderson – Vocals

Tim Tweak – Gitarre

Martin Sweet – Bass

Cari Crow – drums

