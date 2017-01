Thrashgiganten SLAYER werden am 25. Januar den ersten Teil ihrer dreiteiligen Comicbuchserie via Dark Horse Comics veröffentlichen.

Die Comicserie basiert auf SLAYERs brutalen ‚Repentless‚ Musikvideos, die von B.J. McDonnell (Hatchet III) inszeniert und von Jon Schnepp (Metalocalypse, The Venture Bros., The Death of Superman Lives) geschrieben wurden.

Der „Twilight Zone“-Künstler Guiu Vilanova erstellte das Innenartwork der Comics, während Eisner Award-Gewinner und Comickünstler Glenn Fabry das Cover für das erste Buch entwarf.

„Wir erzählen Geschichten, die wir schon immer erzählten – über die Gesellschaft und den Umgang der Menschen miteinander“, sagt SLAYERs Tom Araya.

Über drei Jahrzehnte haben SLAYER bewiesen, dass sie die ultimative Thrashkraft des Planeten sind und alle anderen Acts sich an ihnen messen müssen. Ihre Mitgliedschaft bei den „Big Four“ – den größten Namen des Thrash-Genres – sicherte ihnen ihren Platz in der Musikgeschichte. Die zweifachen Grammygewinner sammelten außerdem zahlreiche Gold Alben und Awards von einflussreichen Magazinen wie Kerrang!, SPIN, Metal Hammer, Revolver oder Esquire. In der Geschichte von SLAYER hat die Band nie gezögert, sich mit ihrer Brutalität selbst zu übertreffen und das ohne ihren Sound jemals dem Mainstream zu beugen. SLAYERs Gründungsmitlied und Gitarrist Jeff Hannemann ist 2013 verstorben und seitdem steht EXODUS-Musiker Gary Holt an der Gitarre, während Paul Bostaph, der bereits von ’94 bis ’01 hinter den Kessel saß, wieder als Drummer engagiert wurde von Bassisten/Sänger Tom Araya und Gitarristen Kerry King.

Im September 2015 veröffentlichten SLAYER »Repentless«, das zwölfte Studioalbum der Band und erste ohne Hannemann, das großartige Reviews bekam und die besten Chartpositionen in der Bandgeschichte erzielte. Außerdem arbeitete die Band mit dem Regisseur BJ McDonnell an der brutalen dreiteiligen Serie von Musikvideos – ‚Repentless‘, ‚You Against You,‚ und ‚Pride in Prejudice‚. Alle drei könnt Ihr hier sehen:

‚You Against You‘: https://www.youtube.com/watch? v=2zhi3FmTUFg

‚Repentless‚: https://www.youtube.com/watch? v=yjb0j9l1sz4

‚Pride In Prejudice‘: https://www.youtube.com/watch? v=eF5iMLldBzE

Quelle: www.nuclearblast.de

