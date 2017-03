Die Band aus Kiel gehört sicherlich zu den einflussreicheren Punk/Hardcore-Bands aus unseren Gefilden und veröffentlichte in ihrer 7 Alben umfassenden Karriere mit Platten wie „“ kleine Blaupausen zeitgenössischer Punk/Rockmusik.

Über die ersten vier Alben zum Sextett gewachsen, crossoverte sich der Rock-Dampfer aus dem punkadelischen Spiralnebel kommend im allerbesten Sinne durch Hardcore, Metal, Rock’n‘Roll und Punk und schuf funkelnde Albumdiamanten, die bis heute nichts von ihrem energischen Reiz verloren haben.

Im Jahr 2011 entschlossen sich die Kieler, keine neuen Alben mehr aufzunehmen, nach Ablauf einer letzten „echten“ Tournee 2012 wesentlich kürzer zu treten und sich dem Album-Promo-Tour-Album-Promo-Tour-Rhythmus komplett zu entziehen. Man hatte auf Album-Ebene und im Rahmen von Interviews gesagt, was gesagt werden musste. Seitdem spielt die Band nur noch vereinzelt Konzerte und entert in der Regel nur noch 2 bis 3 Bühnen pro Jahr.

Nach intensiven und durch die Bank ausverkauften Auftritten von Flensburg bis München in den letzten Jahren spendieren uns SMOKE BLOW anlässlich ihres 20. Geburtstages ausnahmsweise etwas mehr Bühnenpräsenz als üblich: Neben den Konzerten in Saarbrücken, Stuttgart, Berlin und dem Abschluss in ihrer zweiten Heimat Hamburg kündigten SB kurzfristig noch eine Warm Up-Show in Rostock an. Am 29.04. ist die Band nach 16 langen Jahren zurück im M.A.U. Club.