Sons Of Morpheus: Neues Album „Nemesis“ VÖ am Freitag – Auf Tour ab April 2017

Am Freitag kommt das neue Album von Sons Of Morpheus. Kurz nach Veröffentlichung des neuen Albums geht es für die Band auf Tour. In folgenden Städten kann man sich von den Live Fähigkeiten der Jungs überzeugen lassen:

06.04. St. Georgen im Attergau, Fümreif

08.04. Gaildorf, Carty

20.04. Bad Friedrichshall, Lemmys

27.04. Berlin, Sage Club

28.04. Oldenburg, Charlys

29.04. Annaberg-Bucholz, Alte Brauerei (w/ Wolvespirit)

30.04. Hamburg, Pooca Bar

SONS OF MORPHEUS – Nemesis

VÖ: 31.03.17

Deepdive Records / H´Art

Quelle: www.creative-eclipse.com

