Rot ist sowohl in der Wissenschaft als auch im Alltag eine der am häufigsten verwendeten Warnfarben. Wenn Soul Demise also von einer „dünnen roten Linie“ sprechen, muss das etwas zu bedeuten haben. Bereits auf dem letzten Album „Sindustry“ zeigten die fünf Bayern, dass ihr Blick über den Tellerrand des Melodic Death Metal hinausgeht. Nun zeigen sie sich noch ehrgeiziger.

Eher unkonventionell begab man sich für die unterschiedlichen Instrumente in verschiedene Studios. Dabei wurden die Drums in den Iguana Studios mit Christoph Brandes eingespielt, die Gitarren- und Bassspuren mit Dennis Schneider in den Mainblast Studios getrackt und die Vocals mit Simon Hammer in den Rebound Studios aufgenommen. Den Mix gab man in die Hände von Tue Madsen, der in seinen Antfarm Studios einen unheimlich druckvollen Sound fand, der alle Stärken des neuen Materials herausstellt. Das Artwork stammt wie beim Vorgänger von Björn Gooßes von Killustrations und visualisiert das musikalische Statement der Band perfekt.

Am 19.05.2017 erscheint „Thin Red Line“ bei Apostasy Records. Die Farbe für den Kalendervermerk muss nicht mehr erwähnt werden!

